Andora, sarà Loredana Bertè la special guest dell’Endless Summer Festival

Andora. Sarà Loredana Bertè la protagonista dell’Endless Summer, il concerto di fine estate, ad ingresso libero, in programma l’8 settembre 2018, alle ore 21.30, in piazza Caduti di Nassiriya.

La rocker italiana, che è in cima alle classifiche dei pezzi più trasmessi dalle radio con il singolo “Non ti dico no” interpretato con i Boomdabash, proporrà ad Andora i suoi grandi successi discografici scritti per lei dai più importanti cantautori italiani.

“Dopo Gerry Calà, Enrico Ruggeri, Edoardo Bennato e i Nomadi, con Loredana Bertè l’Endless Summer continua a ospitare grandi protagonisti del rock italiano, interpreti di brani che sono entrati nella memoria collettiva e sono amati da un pubblico di tutte le età ” – spiega il sindaco Mauro Demichelis, annunciando il nome dell’artista – Loredana Bertè, che in questi giorni vediamo in televisione nel programma “Ora o mai più” e che è stata giudice in molti talent show di successo come “Amici”, è una cantante molto amata, con un repertorio musicale straordinario, che ha scritto e interpretato canzoni bellissime, rese uniche dalla sua voce e dal suo stile.”

L’Endless Summer approda quest’anno in Piazza Caduti di Nassiriya. Uno spostamento dettato da esigenze di sicurezza, che si sono fatte sempre più stringenti visto il grande successo riscosso negli anni da questo concerto, a ingresso libero, che coinvolge migliaia di spettatori. La nuova sede garantirà migliore visibilità e spazi più adeguati per il pubblico, il palco e le strumentazioni.