Andora, a palazzo Tagliaferro una serata dedicata ai lupi

Andora. “I miei lupi”. E’ il titolo del documentario che stasera, sabato 16 giugno, alle 21,30, sarà proiettato a palazzo Tagliaferro durante un evento organizzato da AndorArte in collaborazione con Gianni Pastorino.

Il documentario di Gabriele Cristiani, fotografo, è la cronaca di un’estate passata ad osservare una coppia di lupi sulle Alpi Marittime.

Nel corso della serata si parlerà quindi della presenza del lupo nel nostro territorio con uno sguardo alle cause, alle dinamiche e alle interazioni con la fauna locale tramite il fototrappolaggio. Interverrano la Dott.ssa Elisa Torretta, Laurea in Scienze Biologiche, e il Dott. Matteo Serafini, Laurea in Scienze naturali.