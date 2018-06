Andora. Nuova segnaletica orizzontale in via Caboto ad Andora dove sono stati tracciati anche gli spazi per i parcheggi e le aree di carico e scarico.

“Le zone destinate alle sosta non erano mai state tracciate” spiega Ilario Simonetta, Consigliere delegato alla Viabilità.

“La nuova segnaletica ha suddiviso gli spazi per auto, moto e mezzi commerciali lungo tutta la via, in modo da utilizzare al meglio le aree a disposizione, come sempre senza disco orario” conclude il consigliere delegato.