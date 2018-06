Andora, i negozi sfitti di via Caboto diventano una galleria d’arte

Andora. I negozi sfitti di via Caboto diventano una sorta di galleria d’arte. Dal 2 giugno, ogni sabato, dalle ore 10.00 alle 19.00, ci sarà una mostra collettiva permanente di quadri e fotografie che si rinnoveranno a rotazione e che occuperanno cinque vetrine della via. Un’iniziativa realizzata dall’Associazione Arti e Mestieri in collaborazione con il Circolo Fotografico di Andora e un gruppo di pittori locali e stranieri che hanno dato la loro disponibilità.

“Abbiamo pensato che i negozi sfitti potevano essere la sede ideale per realizzare una sorta di via dell’arte e del commercio – ha detto Corrado Siffredi, consigliere delegato al Commercio del Comune di Andora che ha promosso la manifestazione – Ringrazio i proprietari dei negozi che hanno dato la disponibilità dei locali e gli artisti che hanno accettato di allestire la collettiva che si rinnoverà di settimana in settimana”.

Il 2 giugno, per la giornata di debutto, in via Caboto, ci sarà anche il Mercatino dell’Antiquariato e musica dal vivo, dalle 16.00 alle 18.00.