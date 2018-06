Andora Music on the Beach, Baby K non potrà esserci

Andora. Gli organizzatori di “Andora Music on the Beach” hanno comunicato che l’artista Baby K ha annunciato che, per impegni discografici imminenti non dipendenti dalla sua volontà, non potrà essere presente ad Andora.

“Siamo dispiaciuti per questo contrattempo che non abbia permesso a Baby K di rispettare gli accordi e soprattutto per i suoi fans – ha dichiarato Angelo Pisella, organizzatore dell’evento – Andora Music on the Beach comincerà alle 19 e sarà comunque una notte di grande musica rap grazie a Fred de Palma e Shade. Due artisti che hanno talento e le qualità giuste per far divertire il pubblico appassionato del genere, con i loro grandi successi che saranno suonati dal vivo sulla grande arena del mare di Andora, preceduti e seguiti da dj set con i grandi successi dance del momento”.

Intorno alle 16.40 la cantante Baby K ha pubblicato su Istagram un video con cui si scusa per l’imprevisto e conferma la volontà di venire ad esibirsi presto in Liguria.