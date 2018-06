Andora, incendio di sterpaglie domato dai carabinieri

Andora. E’ stato domato da una pattuglia dei carabinieri in transito in zona l’incendio di starpaglie questo pomeriggio in via Carminati, nei pressi della stazione ferroviaria di Andora.

Alla vista del fuoco, i militari non hanno avuto esitazione e, grazie all’estintore in dotazione, hanno subito avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il rapido intervento ha evitato che queste potessero propagarsi.

Per fortuna non si registrano danni a persone o strutture. I militari sono ora al lavoro per cercare di stabilire l’origine del rogo.