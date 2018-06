Andora Ciclismo, un fine settimana d’oro

Andora. Si è da poco concluso il 32° Meeting Nazionale per Giovanissimi in quel di Andalo, nella bellissima cornice delle Dolomiti di Brenta, del Parco Naturale Adamello e della Paganella.

Una tre giorni di sport e divertimento che ha visto confrontarsi circa duemila ciclisti da tutta Italia e, tra di loro, i si sono fatti notare i portacolori dell’Andora Ciclismo.

Su strada Andrea Sepe si conferma al 16° posto, Emanuele Giordano si classifica al primo posto della sesta batteria, successo copiato poi da Irma Siri e da Matteo Gabelloni nelle successive batterie, con il 26° posto finale per Sara Arimondo.

Nella mountain bike si replica con le medaglie d’oro di Irma Siri, Matteo Gabelloni ed Emanuele Giordano, nella batteria successiva seconda posizione per Pietro Lupo.

Nelle prove finali di abilità, infine, un birillo caduto costa il secondo posto a Marco Arimondo (16°); Francesco Siri si piazza al 77° posto nazionale.

Giornate divertenti e proficue, dunque, che hanno regalato alla società andorese il 21° posto assoluto a livello nazionale, seconda tra le liguri, preceduta dal Quiliano Bike.

Gli Juniores dell’Andora Ciclismo erano impegnati in Toscana alla 48° Coppa Sportivi di Bagnolo in provincia di Prato: gara inizialmente ondulata di 116 chilometri con oltre 150 partenti, i quali via via si sono poi scremati nelle varie brevi ma impegnative salite. Al traguardo sono giunti 63 corridori tra cui l’andorese Davide Pastorino che, dopo esser stato supportato dalla squadra con Matteo Novaro, Francesco Mannarino, Luca Bertorello e Pietro Pasotti, è caduto nell’ultima discesa perdendo la top ten e attestandosi alla 23ª posizione.