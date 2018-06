Andora, cade da una fascia e rimedia un trauma cranico: ottantaquattrenne in ospedale

Andora. Brutta disavventura per un 84enne, vittima di una caduta che gli è costata un trauma cranico. L’uomo stava lavorando sulla strada per Conna, in località Garassini, quando è inciampato, precipitando da una fascia.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Tempestivo l’intervento dell’automedica del 118 e della croce bianca di Andora.

I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’84enne, hanno optato per il suo trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Corona dai Pietra Ligure.