Andora, biker cade nel bosco e va a sbattere contro un albero: trasportato in ospedale

Andora. Brutta disavventura per un biker nei boschi alle spalle di Andora. L’uomo, approfittando del bel tempo, si stava concedendo una mattinata di sport immerso nella macchia mediterranea, quando, intorno alle 10, qualcosa è andato storto.

Per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della sua mountain bike ed è andato ad impattare con violenza contro un albero, rimediando ferite ed escoriazioni (in particolare un trauma ad un braccio). Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce bianca di Andora e del personale del 118.

Dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto, i militi hanno optato per il trasporto del ferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.