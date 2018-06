Anche a Loano arriva la Carta di Identità Elettronica: ecco come richiederla

Loano. A partire dal 18 giugno anche il Comune di Loano emetterà la nuova Carta di Identità Elettronica. La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il nuovo documento di identificazione rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri in sostituzione della carta di identità cartacea (che si potrà emettere solo nei casi urgenti previsti dalla normativa).

La CIE ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali; consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

“Diversi anni fa – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la nostra amministrazione ha avviato una profonda riorganizzazione degli uffici e dei servizi volta ad avvicinare e facilitare il più possibile l’accesso dei cittadini alla macchina amministrativa. Questo obiettivo è stato raggiunto anche tramite il ricorso a dotazioni e strumentazioni tecnologiche di ultima generazione e ad una forte informatizzazione di gran parte delle prestazioni erogate dal nostro Comune. Rendere disponibile ai nostri concittadini la Carta di Identità Elettronica si colloca nel solco delle tante iniziative messe in questo settore e consentirà ai loanesi di accedere con semplicità ad una grande quantità di servizi. A nome dell’amministrazione ringrazio il segretario generale e tutti gli uffici che hanno lavorato per conseguire questo importante risultato”.

Possono richiedere la CIE tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Loano. In particolare, la Carta di Identità Elettronica viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, sono in possesso di carta di identità scaduta, hanno smarrito o deteriorato la carta di identità ancora in corso di validità, hanno subito un furto della carta ancora valida (in questo caso occorre presentare la denuncia di smarrimento o furto).

La CIE è un documento di identità e, se viene richiesta dal cittadino italiano specificando che sia valida per l’espatrio, è equivalente al passaporto per espatriare nei paesi dell’Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) maggiorenni e minorenni viene sempre rilasciata nella modalità non valida per l’espatrio.

Per richiedere la CIE al Comune di Loano è necessario prenotare un appuntamento presso l’ufficio Urp. Occorre presentarsi muniti di una fototessera che risponda alle caratteristiche delle fotografie per le carte d’identità, della carta di identità scaduta o in scadenza, della tessera sanitaria o del codice fiscale. Nel caso in cui il rilascio del documento sia richiesto da un soggetto maggiorenne, occorre anche un documento di identificazione valido. In presenza di figli minori occorre anche l’assenso da parte dell’altro genitore. Non è previsto il rilascio della CIE a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione. Il costo per il rilascio della CIE è di 22,21 euro.

La CIE non sarà consegnata direttamente dallo sportello del Comune al momento della richiesta, ma sarà spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite lettera raccomandata presso l’abitazione del cittadino, oppure presso il Comune di Loano, con ritiro presso l’ufficio Urp (tale opzione dovrà essere indicata al momento della richiesta). La CIE sarà consegnata materialmente entro 6 giorni dalla data di richiesta. A Loano sarà possibile “prenotare” la Carta di Identità Elettronica a partire dal giorno 11 giugno.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it o il sito istituzionale del Comune di Loano. Per prenotare il rilascio della CIE contattare l’ufficio Urp di piazza Italia al numero 019 675694 (interni 264-267-290) oppure via mail all’indirizzo urp@comuneloano.it.