Savona. Sono rientrati da Lignano Sabbiadoro, dove hanno disputato le finali nazionali del 16° campionato Csi, nove atleti dell’Amatori Nuoto Savona accompagnati dal coach Massimo Grenno che, per il quarto anno consecutivo, ha portato i suoi nuotatori a fare parte della rappresentativa ligure.

L’impegno e la dedizione di tutto il gruppo, guidato dalla sapiente esperienza del coach Grenno, hanno condotto a primati personali ed ottimi piazzamenti per tutti.

Molti i classificati entro la ventesima posizione nazionale; spicca l’accesso alle finali dei 50 stile libero e 50 farfalla per Lucrezia Bruzzone, che ha conquistato il bronzo nei 50 dorso.

I colori dell’Amatori Nuoto hanno inoltre contraddistinto le staffette delle rappresentative liguri: bronzo per la categoria giovanile femminile con Matilde Bruzzone ed oro per la categoria assoluta femminile con Lucrezia Bruzzone.

Ventisette gare in totale nei cinque giorni di manifestazioni per Carola Baglietto, Lucrezia Bruzzone, Matilde Bruzzone, Gabriele Gasco, Luca Giannetto, Matteo Giannetto, Pietro Pinassi, Marika Rapisarda.

“Il nuoto – afferma Massimo Grenno – è uno strumento utile per la vita di tutti giorni, perché se i nostri ragazzi trovano la forza, il coraggio e la determinazione di affrontare i propri limiti e superarli, allora non saranno solo degli atleti ma anche delle grandi persone“. E difatti Massimo, con la sua passione ed attenzione verso tutti i ragazzi, è riuscito a creare un gruppo affiatato e motivato dal quale, da sempre, sono usciti atleti pronti per la prima squadra dell’Amatori Nuoto: unica società savonese a vantare la presenza nel settore agonistico nel nuoto.