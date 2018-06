“Allarme squalo in mare”: evacuata la spiaggia libera di Vadino

Albenga. Una tranquilla giornata di mare, favorita dal sole e dal clima caldo-afoso di giugno, rovinata da una “presenza sospetta” in mare. E’ una scena degna del film cult “Lo Squalo” quella avvenuta la scorsa settimana sul litorale di Vadino dove un’ombra si è palesata all’improvviso sul pelo dell’acqua cristallina e sembrava dirigersi verso la riva.

Alcuni bagnanti, allarmati da quella sinistra sagoma, hanno lanciato l’allarme: “C’è uno squalo, tutti fuori dall’acqua”. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento degli uomini della guardia costiera che, in breve tempo, si sono accorti della reale natura del problema. Nessuno squalo, bensì una sorta di “chiazza” (di colore giallastro) in mezzo al mare.

Per questo motivo, sono stati contattati anche i tecnici di Arpal che hanno effettuato i prelievi del caso per capire l’origine del curioso fenomeno. Non è ancora dato sapere se si sia trattato di una “macchia di polline” oppure di un vero e proprio agente inquinante. Nel frattempo, la spiaggia è stata riaperta al pubblico e i risultati delle analisi sono attesi nei prossimi giorni.