Alessio Bozano vince la Carcorrendo. Ancora al top Silva Dondero

Anche quest’anno si è tenuta la CarCorrendo, gara di 10 km che si svolge a circuito in quel di Carcare e che richiama molti nomi di primo piano del podismo ligure. La classifica assoluta vede un podio tutto ponentino con la vittoria di Alessio Bozano della Podistica Savonese che si impone davanti ad Enrico Mazzucco dell’Atletica Cairo e a Luca Diego Dani della Gillardo.

Giù dal podio Giovanni Pesce (che vince la classifica 40-49) della Polisportiva San Francesco, mentre quinto è Pasquale Di Martino, primo dei genovesi con i colori della Cambiaso Risso e primo anche nella categoria M60. Sesta posizione per Bruno Guadagnini della Podistica Savonese davanti alla coppia dell’Atletica Cairo con Paolo Ermellino e Gabriele Barlocco che si aggiudica il primato nella classe M50.

Nona posizione per Silva Dondero che vince la gara femminile e si conferma la numero uno in questo periodo di gare. 24 vittorie dall’inizio dell’anno per la portacolori dei Maratoneti Genovesi che sembra non avere alcun problema a sbaragliare la concorrenza. Dietro di lei Thomas Comparato del Team Aresta, completa la classifica dei primi dieci al traguardo.

Tra le donne dietro all’imprendibile Dondero si piazza Sosia Fresta dell’Atletica Cairo, seguita da Elizabeth Stantero della Podistica Savonese che completa il podio precedendo la compagna di squadra Arabella Traverso che chiude al quarto posto.