Alessandro Grandoni è il nuovo tecnico del Savona

Savona. Il Savona Fbc ha affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Grandoni. Il nuovo mister sarà presentato ufficialmente domani, venerdì 15 giugno, alle ore 17, presso la sala stampa dello stadio Valerio Bacigalupo di Savona.

Alessandro Grandoni, nato a Terni il 22 luglio 1977, da calciatore professionista, in carriera, nel ruolo di difensore, ha collezionato complessivamente 227 presenze e 3 reti in Serie A e 149 presenze in Serie B con le maglie di Lazio, Sampdoria, Torino, Modena e Livorno.

Da allenatore ha guidato i Giovanissimi e gli Allievi nazionali della Fiorentina, prima di approdare alla Primavera del Pisa. Lo scorso anno, subentrando a stagione in corso, proprio nel match di andata con il Savona, ha raggiunto la salvezza con lo Scandicci, che militava nel girone E del campionato di Serie D.