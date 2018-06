Albissola, saggia conferma di mister Fossati

Savona. L’ attesa ufficialità della conferma di Fabio Fossati, sulla panchina dell’Albissola, è finalmente arrivata.

Il tecnico arenzanese ha ampiamente dimostrato nella scorso torneo di avere le ‘physique du role’, per gestire al meglio una rosa di giocatori…

A Fossati non mancano le conoscenze tattiche, né – tanto meno – le capacità di gestione dello spogliatoio, suffragate dall’innato carisma che emana…

Ora si tratta, solo, di assecondare il tecnico, nella formazione del gruppo, che – per quanto solido – andrà rafforzato e poi ci sarà sa divertirsi a seguire l’Albissola sui campi prestigiosi di mezza Italia…

Ahi, la lingua batte dove il dente duole: il terreno di gioco…

In fase di partenza, ci si dovrà accontentare (si fa per dire) della generosa ospitalità del munifico presidente dell’Entella, Antonio Gozzi, ma intanto bisognerà lavorare per trovare una adeguata alternativa nella provincia savonese (Bacigalupo, Chittolina, Brin?), per non penalizzare troppo i tifosi ceramisti, ma soprattutto la squadra ed il lavoro del mister in particolare, rendendo il campionato in una “mission impossible”, anche se Fabio Fossati, nei panni di Tom Cruise… ce lo vediamo bene…

In bocca al lupo, mister !