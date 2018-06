Albissola, il Questore chiude per 7 giorni la discoteca “Soleluna”

Albissola Marina. Non si balla stasera alla discoteca “Soleluna” di Albissola Marina. Questa mattina i carabinieri della stazione di Albisola hanno infatti notificato al locale un provvedimento di chiusura per sette giorni firmato dal Questore di Savona.

Secondo quanto trapelato, il provvedimento è scattato per motivi di pubblica sicurezza per una serie di episodi che si sono verificati nei mesi scorsi (tra gennaio e maggio) davanti alla discobeach. In particolare si sarebbero verificate alcuni piccoli disordini e discussioni (qualcuna culminata con una scazzottata) tra gli avventori del locale.

Per questo motivo, sulla base delle segnalazioni dei carabinieri, il Questore ha deciso di far scattare la chiusura della discoteca “Soleluna” a partire da questa sera. Resta invece regolarmente operativo ed aperto l’omonimo stabilimento balneare.