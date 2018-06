Albisola, i volontari Enpa recuperano una civetta caduta dal nido

Albisola Superiore. Dopo la civetta recuperata l’altro ieri dai vigili del fuoco agli Erchi di Albisola Superiore (dopo essere rimasto impigliato in una rete per due giorni, l’animale purtroppo non è sopravvissuto), ieri i volontari della Protezione Animali ne hanno soccorsa un’altra poco distante, nella frazione di Luceto.

L’animale era caduto a terra da un nido non individuabile. Ora è in cura presso la sede Enpa di Savona: “Le sue condizioni sono buone e grazie all’amore ed il lavoro dei volontari ha discrete probabilità di salvarsi”.

“Impegno, già gravoso nei mesi invernali, che cresce di giorno in giorno: ogni giorno ormai i volontari sono chiamati a soccorrere animali selvatici da Varazze a Finale, da Cairo a Savona, da Andora ad Albenga a Pietra Ligure; e gli appelli per avere aiuto manuale per accudire, pulire, imboccare i soggetti bisognosi cadono nel vuoto: moltissimi amano gli animali e chiedono all’Enpa di intervenire a soccorrerli, ben pochi si dichiarano però disponibili a mettersi in turno per aiutare”.