Albisola Superiore. Consiglio comunale decisivo questa sera ad Albisola sulla proposta di blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate che escono dal casello autostradale e sono diretti a Savona. Dopo l’iniziativa del comitato “Albisola vivibile”, con 2.350 firme raccolte per chiedere lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti (dopo i due investimenti mortali dell’aprile scorso), questa sera nella seduta del parlamentino albisolese sarà discussa la mozione che vede primo firmatario Marino Baccino.

“Finalmente il sindaco Franco Orsi dovrà esprimersi con impegni amministrativi e non con parole vuote, promesse prive di valore e dando informazioni sotto il profilo politico false come le borse di Gucci che vengono vendute in spiaggia” sottolinea Diego Gambaretto.

“Invito tutti i cittadini che hanno a cuore la città a venire alle 21:00 presso l’auditorium de La Massa per prendere atto della posizione di Orsi sul tema del traffico. Il prefetto, persona disponibile e preparata, ha detto che spetta al Sindaco intervenire. Leggo inoltre che il comitato Albisola vivibile ha annunciato di valutare la possibilità di riprendere le proteste in caso che il Sindaco Orsi non tuteli i cittadini albisolesi”.

“Mi rivolgo a tutte quelle brave persone che siedono nei banchi della maggioranza: qualcuno tra di voi smetta almeno per una volta di alzare la mano a comando, ma dimostri ai cittadini che gli interessi politici non prevalgono sugli interessi generali” conclude Gambaretto.