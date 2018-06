Albisola, automobilista viene “speronato” nella rotonda e si ribalta

Agg. ore 12.05: Secondo le ultime ricostruzioni, a causare il ribaltamento della minicar sarebbe stato un altro veicolo, una Seicento, che avrebbe “speronato” l’auto dell’anziano. Il responsabile non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi, ma un testimone ha avuto la prontezza di riprendere la scena immortalandone il numero di targa: grazie a quel video la polizia locale è riuscita a rintracciare la vettura.

Albisola Superiore. Qualche attimo di paura ma, fortunatamente, nessuna ulteriore conseguenza per un anziano automobilista protagonista di un incidente questa mattina ad Albisola Superiore. Il fatto è avvenuto sulla rotonda che collega corso Mazzini a via Turati. L’uomo era al volante di una minicar quando, per cause ancora da accertare, si è ribaltato

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola. Fortunatamente l’anziano all’interno della minicar è riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura, sostanzialmente illeso, ed ha rifiutato il trasporto in ospedale.