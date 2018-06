Albergatori finalesi, alti e bassi nelle prenotazioni estive: “Sospendere la tassa di soggiorno”

Finale Ligure. “Faccio riferimento a quanto ha evidenziato il presidente provinciale UPA, Angelo Berlangieri, di cui tutti nutrono grande stima e attribuiscono competenza, per confermare l’andamento negativo delle prenotazioni estive, la fragilità del prodotto estivo con poca richiesta del mercato italiano e pressoché assenza del mercato straniero: una situazione ancora più difficile per la prossima applicazione dell’imposta di soggiorno, creando di fatto una concorrenza provinciale verso le località dove non viene applicata”. Lo afferma Giovanni Argento a nome degli albergatori finalesi, commentando la stagione estiva.

“Faccio un appello pubblico a nome di tutti gli albergatori indipendenti finalesi affinché il sindaco e la sua giunta ad una settimana dall’entrata in vigore della tassa di soggiorno facciano una sospensione per i due mesi estivi”.

“Pronti a sederci ad un tavolo di discussione dove creare le condizioni e soprattutto portare le richieste dei nostri clienti per l’anno 2019. Parcheggio con navette (elettriche) e Wifi libero sono in assoluto le prime richieste in fase di prenotazione”.

“Qualcuno ha definito l’outdoor il turismo moderno, io penso che sia alternativo e complementare, servono strutture di qualità per creare occupazione stabile e premialità a quelle strutture che investono per migliorare i loro servizi” conclude Argento.