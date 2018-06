Albenga, ufficializzato il ricco calendario delle manifestazioni estive

Albenga. Il Calendario delle manifestazioni estive di Albenga, variegato e interessante, condito da numerose iniziative, distribuite su tutto il territorio comunale, ha preso il via lo scorso 16 giugno puntando sulla nuova sentieristica per poi regalare un omaggio al festival di Sanremo lo scorso 23 giugno. Questa sera, invece, si terrà la prima di una serie di conferenze sull’universo che vedranno presenti in Albenga astronomi di fama internazionale.

Dal 29 giugno al primo luglio, la zona mare verrà animata da “Un mare di Emozioni… Pirati e Marinai”, che nella serata conclusiva darà l’avvio al tradizionale “Luglio Ingauno”, con il Corteo Storico che partendo dal mare giungerà al Santuario di Pontelungo, dove il 2 Luglio si svolgerà la Festa della Madonna di Pontelungo, con lo spettacolo pirotecnico, e si concluderà il 31 luglio con il Concerto della Accademia Musico Vocale Ingaunia.

Una pagina del depliant è dedicata agli appuntamenti fissi, molti esercizi pubblici infatti accoglieranno anche quest’estate i turisti con musica ed iniziative a tema. Proseguendo nelle calde serate di luglio, tra balli occitani, ballo liscio, latino, balli di gruppo, cene, mercatini, musiche e sagre, è presente in calendario anche un momento di allegria con gli amici a quattro zampe. Dopo l’apertura della spiaggia “Pippo”, anche una giornata dedicata a loro (15 giugno): “Albenga love dog”, in piazza Europa con passerelle, gare sportive, esibizioni cinofile.

Una pagina del depliant è dedicata alle visite guidate: Albenga ha molto da offrire con le sua vestigia storiche che risalgono agli antichi romani, quindi si potranno scoprire curiosità e luoghi meravigliosi storici con guide qualificate e novità per l’estate, è stato aperto al pubblico il sito di San Calocero, il luogo di ritrovamento della sepoltura della cosiddetta “Strega bambina”.

Con il cinema all’aperto del 9 luglio si riapre il Chiostro di San Bernardino e con lo spettacolo “Odissea – un racconto mediterraneo – il Ciclope” si aprirà al pubblico un luogo straordinario, raramente aperto al pubblico per le visite e da secoli inutilizzato per quello che doveva essere il suo uso: l’antico Anfiteatro Romano. Una serata che sicuramente rimarrà nella memoria di turisti ma soprattutto dei cittadini albenganesi.

Tanta musica, cene e balli, letture e presentazione di libri, ci allieteranno sino ad agosto, quando dal 3 al 5 la grande rassegna di Fantasy, cosplay e fumetti “Albenga Dreams” accoglierà gli appassionati in piazza Europa.

Un’altra pagina del depliant è dedicata ad Albenga Città del Vino, e in essa sono elencate le aziende vitivinicole presenti sul territorio , che potranno anche essere visitate da eventuali estimatori. Per far conoscere i vini della Piana, il 4 agosto “Calici di Stelle sul mare”, vedrà protagoniste le aziende con degustazione dei prodotti.

Il 6 agosto “Note di Notte” con apertura straordinaria dei musei a ingresso libero e concerto nella rinata Piazza Trincheri. Per gli appassionati di musica da non perdere il “Concerto all’alba”, alle 5, per veder sorgere il sole dal magnifico sagrato della chiesa di Salea con Fortissimo Ensemble.

Il 10 agosto, grande festa sul lungomare di Albenga alla quale seguirà uno spettacolo piotecnico. Il 14 e 15 Agosto un grande Ferragosto musicale con i concerti dei Libero Arbitrio e dei Belli Fulminati nel Bosco.

Altre pagine del depliant sono dedicate ai bambini, che anche quest’anno avranno a disposizione numerosissimi eventi a loro dedicati, agli adulti che vogliono tenersi in forma con palestra all’aperto o con immersioni, per scoprire i tesori nascosti di Albenga o per tutta la famiglia, con la Emys, la tartaruga autoctona che si potrà ammirare e conoscere nel centro Emys, facilmente raggiungibile in auto, che sicuramente coinvolgerà i bambini e anche i genitori.

Agosto proseguirà tra sfilate, serate gastronomiche e tanto altro sino a condurre turisti e residenti al 2 settembre con il IV Raduno “Made in Italy in 500 sotto le Torri” e nel pomeriggio con il Raduno diocesano delle confraternite , dove si potranno ammirare i Cristi , capolavori artistici sacri di tutta la Diocesi.

Anche a settembre sarà proposto il cinema all’aperto, si riavrà anche la rassegna “Musicalea” e l’ultimo weekend del mese, oltre ai festeggiamenti per il santo patrono San Michele: ci sarà anche quest’anno il Raduno dei Bersaglieri per ricordare il loro periodo giovanile presso la caserma Piave.

“Insomma anche quest’anno una grande estate ad Albenga, un calendario con una nuova veste grafica invitante ma con contenuti anche più accattivanti, che sicuramente faranno di Albenga un grande ritrovo per i turisti della Riviera”, hanno fatto sapere dal Comune di Albenga. Di seguito il depliant completo di tutti gli eventi.