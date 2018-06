Albenga, tentano di rubare vestiti all’Ipercoop: coppia patteggia

Albenga. Sono stati processati per direttissima questa mattina in tribunale S.S., di origini russe, e N.D., marocchino, la coppia arrestata ieri all’Ipercoop “Le Serre” di Albenga con l’accusa di aver tentato di rubare un paio di scarpe ed una giacca, del valore complessivo di circa 200 euro.

Entrambi hanno patteggiato: due mesi e 20 giorni di reclusione lei, cinque mesi e dieci giorni lui. Per nessuno dei due è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Al termine del processo S.S. e N.D. (che erano difesi dall’avvocato Gian Maria Gandolfo) sono tornati liberi con l’obbligo di presentazione quotidiana.

Ad arrestare la coppia erano stati i carabinieri di Albenga allertati dagli addetti alla vigilanza del supermercato che avevano appena scoperto il tentativo di furto di vestiti.