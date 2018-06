Albenga. Taglio del nastro oggi ad Albenga per una spiaggia speciale, la prima spiaggia libera – attrezzata oltre che per le persone anche per i cani, “la spiaggia di Pippo”.

In una posizione incantevole, esattamente di fronte all’isola Gallinara, una profonda spiaggia sabbiosa ospiterà gli amici a 4 zampe insieme ai loro padroni, nella parte retrostante in un’ampia zona ombreggiata da grandi alberi sorgono tutti i servizi: bar, area per sgambamento cani ed addestramento, area attrezzata per agility dog. La spiaggia sarà gestita da persone esperte del settore.

L’amministrazione comunale ha voluto fare questa scelta per recuperare un’area che da troppo tempo versava in condizioni di abbandono valorizzando la spiaggia “ex militare”di Vadino ottenuta attraverso la legge sul “federalismo demaniale”.

Afferma il sindaco Giorgio Cangiano: “Aver trasformato un’area che costituiva un problema di ordine pubblico in un area di sviluppo commerciale e rilancio turistico è sicuramente motivo di soddisfazione e credo che la scelta dell’amministrazione abbia consentito di ottenere un risultato molto positivo”.

Soddisfatta la consigliera con delega al demanio Eleonora Molineris: “Questa spiaggia offrirà un servizio importante ai residenti ed ai turisti che intendono portare con se il proprio amico a 4 zampe durante le vacanze. Avrà, dunque, un risvolto positivo anche per il nostro turismo balneare”.