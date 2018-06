Albenga, spacciatore marocchino trentaseienne fermato dalla polizia municipale

Albenga. Ennesimo colpo al mondo dello spaccio all’ombra delle torri ingaune ad opera degli agenti della polizia municipale di Albenga.

Ieri, intorno alle 16,30, in via Milano, dopo un attento monitoraggio, è stato fermato e controllato un cittadino marocchino di 36 anni con precedenti per spaccio. L’uomo è stato bloccato da un agente in moto e da altri due a bordo di una pattuglia. Nel corso della perquisizione, addosso al trentaseienne è stato trovato un discreto quantitativo di hashish e alcune banconote, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro della sostanza illecita e dei contanti.

“Si sta assistendo, – hanno fatto sapere dalla municipale, – ad una evoluzione delle modalità con cui gli spacciatori si muovono in strada ossia la migrazione da un luogo troppo monitorato ad uno meno controllato ed è per questo che la polizia locale sta adottando la tecnica della presenza di prossimità ossia una presenza costante sul territorio che si concentra spostandosi altrettanto velocemente nei luoghi ove i cittadini lamentano la comparsa del fenomeno”.

“Da giorni i residenti di Via Milano segnalavano la presenza di volti nuovi sotto i porticati ed un via vai anomalo di biciclette e, ancora una volta, l’azione della polizia di prossimità si è rivelata efficace”, hanno concluso.