Albenga, scontro frontale tra auto e scooter sull’Aurelia: grave un ragazzo

Albenga. Un incidente si è verificato qualche minuto prima delle 14 ad Albenga, sull’Aurelia, all’incirca all’altezza del concessionario Piaggio.

A scontrarsi sono state un’auto, una Lancia azzurra, ed una Vespa nera guidata da un ragazzo. Secondo le primissime ricostruzioni la vettura, che proveniva da Ceriale e viaggiava in direzione Albenga, per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta: inevitabile l’impatto frontale con il giovane centauro.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga. Nessuna informazione al momento sulle condizioni del ferito, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel tratto di Aurelia interessato dall’incidente al momento il traffico scorre con difficoltà.

Aggiornamenti in corso