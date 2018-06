Albenga. Un “cocktail” di divertimento per l’estate ingauna. Sempre più fitto il calendario delle manifestazioni che vedranno animare Albenga durante l’estate: eventi sportivi, culturali, enogastronomici e musicali si susseguiranno a ritmo incalzante. Molte le novità anche quest’anno e molte le conferme elencate nel materiale cartaceo in distribuzione da oggi e on line sul sito del comune.

Oggi però l’attenzione è tutta sul Luglio Ingauno, contenitore delle manifestazioni a carattere storico rievocativo. Grand ouverture il 1 luglio con il corteo storico, dove sarà presentato al pubblico per la prima volta il nuovo palio, lo stendardo realizzato dal professor Umberto Padovani durante la messa nella Chiesa del seminario celebrata da sua eccellenza il vescovo Guglielmo Borghetti alle ore 20.00 seguita dal corteo che partirà da zona mare alle 21.00 per giungere al Santuario di Pontelungo.

Foto 2 di 2



In questa nuova edizione, a cura del quartiere San Siro, sono confermate le adesioni di gruppi frazionali come Campochiesa, San Fedele e altri, ospiti come Villanova d’Albenga, annunciato anche dal capo quartiere Luciano Masini il gradito ritorno degli sbandieratori nel corteo. Corteo storico che inaugura anche la campagna social estiva promossa dalla Regione Liguria a cui il comune di Albenga ha aderito #orgoglioLiguria #orgoglioAlbenga.

Il 2 luglio si svolgerà la tradizionale Festa della Madonna di Pontelungo con le celebrazioni religiose dalle ore 18.00, seguite da fiera e concerto della banda di Pontelungo verso le 21.45 presso il piazzale del Santuario. La giornata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico delle 23 circa proposto a turisti e ingauni dalla ditta Leverone, già realizzatrice dei fuochi d’artificio nel 2017.

Nella prima settimana di luglio, tutta dedicata a Pontelungo, riecheggeranno note di musica sacra e barocca nel Santuario di Pontelungo (4 luglio) a cura del coro polifonico di Loano, seguirà l’inaugurazione della mostra convegno dal titolo: “Pontelungo un Santuario per raccontare Albenga” alle ore 21 nel salone del santuario venerdì 6. Sabato 7 a chiudere i festeggiamenti per Nostra Signora di Pontelungo sarà la fanfara dei bersaglieri, a cura del DLF (Dopo Lavoro Ferroviario), che allieterà gli ingauni con una sfilata da Piazza IV Novembre ore 20:30 al Santuario di Pontelungo.

Licenza poetica del 2018 nel luglio ingauno è prevista il 12 luglio con la Cena in Bianco della vecchia Albenga per festeggiare suoi 40 anni di storia: “Non è un evento ‘storico’ ma ci è sembrato giusto dare questo ‘riconoscimento’ per l’opera e l’attività decennale dell’Associazione che tramanda e tutela la storia e le tradizioni di Albenga” dichiara l’assessore Passino.

Dal 19 al 22 luglio torna la IX edizione del Palio storico di Albenga. Il grande spettacolo medioevale che coinvolge tutto il centro storico e attira ogni anno migliaia di persone seguito nella comunicazione e promozione dall’agenzia MWay Comunication. Molte le novità, sia nei giochi sia nelle taverne. Insomma, un evento a cui non mancare. L’associazione palio promette grandi emozioni anche grazie ad una “narrazione” negli spettacoli e nelle diverse animazioni collegate durante le 4 sere da una vera e propria storia che coinvolgerà e rapirà il pubblico.

Il 25 ci sarà uno spettacolo prodotto dal teatro pubblico ligure di Sergio Maifredi di caratura nazionale nell’ambito del sistema teatri antichi romani della Liguria in collaborazione con il Ministero beni culturali, spettacolo che ha attraversato l’Italia e che arriva ad Albenga per la prima volta, è organizzato nel Teatro romano situato nell’area archeologica. Lo spettacolo è “Odissea – un racconto mediterraneo – il Ciclope” che aprirà al pubblico un luogo straordinario, raramente visitabile e sconosciuto ai più: l’antico Anfiteatro Romano. Una produzione del Teatro Pubblico Ligure. Il sistema di promozione dei teatri antichi romani (tar) della Liguria include così l’area archeologica. Una serata che sicuramente rimarrà nella memoria di turisti ma soprattutto dei cittadini albenganesi.

Scorrendo il calendario del Luglio Ingauno altra novità nelle novità, sempre a cura dell’associazione Palio, è la cena medioevale in piazza San Michele, dove a fianco del podestà siederanno le più alte cariche del quartiere vincitore dell’edizione 2018. E dulcis in fundo, la grande conclusione con il concerto della Musicovocale Ingaunia Egidio Marcelli, il 31 luglio in piazza San Michele.