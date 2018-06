Albenga. È stato inaugurato questo pomeriggio, il nuovo defibrillatore donato al Comune di Albenga dal Gruppo Comoli/Ferrari (forniture elettriche) e da due privati albenganesi, dipendenti del gruppo.

Si tratta del capo filiale Stefano Serra e del commerciale esterno della filiale di Albenga Pierfranco Piazza, che hanno spiegato: “Abbiamo colto un’opportunità e l’azienda ha subito dato il suo assenso. Volevamo contribuire con qualcosa di tangibile: è giusto che qualcosa di quello che guadagniamo vada a beneficio del territorio in cui viviamo”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giorgio Cangiano, che ha affermato: “Grazie al gruppo e ai due privati per questo dono utilissimo. Il defibrillatore è uno strumento salva vita che può risultare fondamentale in caso di emergenza. Abbiamo deciso di installarlo in piazza San Michele, sede di numerose manifestazioni, proprio per aumentare la tranquillità e la sicurezza”.