Albenga, Perrone (Fi): “Pavimentazione dissestata dia mesi alle scuole di Campochiesa ma nulla è stato fatto”

Albenga. Dura presa di posizione da parte della sezione albenganese di Forza Italia nei confronti dell’amministrazione comunale sulla situazione che si registra nel cortile esterno delle scuole elementari di Campochiesa, dove, stando a quanto affermato dal consigliere corsista Ginetta Perrone persisterebbero i problemi di sicurezza già denunciati nei mesi scorsi.

“Credo questa amministrazione abbia dimostrato il minor interesse nel tutelare gli alunni delle scuole pubbliche, ha esordito Perrone. – La protesta delle insegnanti della scuola elementare di Campochiesa che da tempo denunciano di attendere i lavori per sostituire le piastrelle divelte dell’ingresso della scuola mette a nudo la vergognosa incapacità amministrativa di Riccardo Tomatis vicesindaco e delegato ai lavori pubblici”.

“Abbia un sussulto di orgoglio Riccardo Tomatis e se vuole continuare a prendere lo stipendio da vicesindaco per attaccamento alla poltrona, almeno si faccia da parte e rimetta la delega dei lavori pubblici al sindaco Cangiano che più volte si è dovuto occupare in prima persona di ciò che il medico prestato alla politica non è riuscito a realizzare per la sua indolenza innata”.

“Quando per l’ennesima volta un bimbo di sette anni, ad inizio gennaio scorso, inciampando su quegli scalini divelti da tempo, si era ferito all’arcata sopracciliare, il Consigliere Ciangherotti aveva duramente protestato proprio perché non era la prima volta in due anni che capitavano infortuni simili e soprattutto vi erano al protocollo ampie e documentate segnalazioni da due anni da parte degli insegnanti”.

“Il vicesindaco Tomatis, in quell’occasione, perse il controllo fino ad insultare a mezzo stampa il capogruppo di Forza Italia rinfacciandogli di strumentalizzare la vicenda contro di lui. Seguirono sopralluoghi di Tomatis e Passino, entrambi a rassicurare gli insegnanti e le famiglie degli alunni che i lavori di ripristino sarebbero stati eseguiti in brevissimo tempo”.

“Bugiardi entrambi gli assessori Riccardo Tomatis e Alberto Passino, peggio del gatto e la volpe nella favola di Pinocchio! Bugiardi e oggi abbiamo la prova di non essere da soli a crederlo”.

“È triste constatare che i bambini vengano per ultimi nelle priorità dell’agenda dell’amministrazione in carica. E non si tiri fuori la scusa che i lavori urgenti di messa in sicurezza si affrontano meglio ad agosto, in un’area esterna chiusa da mesi al transito dei bambini, perchè sarebbe l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini di Albenga. Solidarietà alle insegnanti, agli alunni e alle famiglie da parte di Forza Italia Albenga per il menefreghismo che il vicesindaco Tomatis ha dimostrato con la sua poltronaggine”, ha concluso Perrone.