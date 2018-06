Albenga. Si terrà sabato 23 giugno, alle 17.30, l’inaugurazione della nuova “palestra a cielo aperto” allestita in piazza Europa ad Albenga.

Lo spazio è stato realizzato dall’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Cangiano con la collaborazione del Centro Yepp di Albenga: “La nuova palestra – spiega il primo cittadino ingauno – è a forte componente giovane. Il progetto, infatti, è stato sì portato avanti dal consigliere delegato alle politiche giovanili Camilla Vio, ma ha visto il contributo fondamentale dei ragazzi del centro giovanile, che sono riusciti ad ottenere importantissimi fondi da parte dell’istituto San Paolo e dalla Fondazione De Mari. Al progetto hanno partecipato anche gli studenti della Scuola Edile di Savona, che hanno realizzato alcune opere”.

Insomma, un progetto portato avanti dai giovani che non ha solo una valenza sportiva: “Oltre ad aver regalato alla città e alla nostra comunità un nuovo spazio in cui fare gratuitamente ginnastica a corpo libero, questo progetto ha dimostrato in maniera inequivocabile che quando i giovani sono messi nelle condizioni di lavorare, sono in grado di far qualunque cosa. E anche molto bene, nonostante quel che sostiene qualcuno”.

Oltre ad una nuova area fitnes, sabato verrà restituita agli albenganesi anche l’area gioco per bimbi adiacente alla palestra, di recente risistemata da parte dell’amministrazione comunale: “Aver reso fruibili questi due spazi permetterà di riqualificare tutta la zona di piazza Europa”, conclude Cangiano.