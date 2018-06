Albenga, nuova “Bau Bau Beach” di Vadino: brindisi della minoranza con il sindaco Cangiano

Albenga. “Il centrodestra albenganese alza il calice col sindaco Cangiano per un brindisi agli amici a 4 zampe direttamente dalla nuova bau bau beach di Vadino, la spiaggia attrezzata per cani liberi e felici inaugurata proprio questa mattina”. Così il Consigliere comunale Ginetta Perrone saluta l’iniziativa dei giovani imprenditori di Albenga che si sono fatti carico di ripulire la ex spiaggia dei militari per attrezzarla ad ospitare animali e padroni in questa stagione estiva. Area giochi e relax per i tanti “Pluto” e tutti i suoi amici.

“Il brindisi con il Sindaco Cangiano vuole promuovere questa realtà, al di là delle bandiere politiche, perché quando Albenga, grazie al privato che investe, va in vetrina col suo panorama mozzafiato davanti alla nostra isola, merita sempre l’attenzione dell’intero arco costituzionale locale.

“Una spiaggia per animali in ogni comune italiano – aggiunge il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Eraldo Ciangherotti- lo aveva promesso il centrodestra nel programma alle ultime elezioni politiche. Albenga ha subito risposto con l’impegno mantenuto. Questa spiaggia promuoverà turismo e la sponsorizzeremo in tutte le nostre strutture turistiche perché è un fiore all’occhiello. Dieci e lode ai gestori. Bene, andiamo avanti così senza mai fermarci!”.