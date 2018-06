Albenga e Matera gemellate nel nome delle fotografia

Albenga. Si sono inaugurate ieri, con grandissimo successo, le due mostre di Cristina Garzone allestite presso l’ex ospedale San Rocco di Matera e dal titolo “Matera in cammino: tra fede e cultura” e “Misticismo Copto”. Tra i presenti anche il sindaco della città delle Torri Giorgio Cangiano, invitato a suggellare l’amicizia e il gemellaggio, in nome della fotografia, tra Albenga e Matera. Contemporaneamente si è tenuta anche l’inaugurazione dell’evento di Lorenzo De Francesco, responsabile del dipartimento esteri di Av-Fiap.

Cristina Garzone ha uno stretto legame con la località rivieraca: grazie a Paolo Tavaroli (leader del circolo fotografico San Giorgio di Campochiesa d’Albenga) è stata premiata dallo Zonta di Alassio e Albenga.

“Ringraziamo l’Associazione Maria Santissima Della Bruna, il presidente Domenico Andrisani e tutti i suoi collaboratori, per questa bellissima opportunità che ci hanno dato – spiegano Cristina Garzone e Lorenzo De Francesco – Siamo stati onorati della presenza del vice sindaco Nicola Trombetta, del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, del consigliere nazionale Fiaf Nicola Loviento, del presidente Ivan Focaccia. Un ringraziamento particolare a Tonino Bernardelli, che ha condotto l’evento in maniera impeccabile, e a tutti gli oltre 150 presenti”.

“Negli anni tra il circolo fotografico di Matera e il circolo fotografico di San Giorgio d’Albenga è nato un solido legame, che si è tradotto nella realizzazione di una mostra dedicata alla Madonna della Bruna e alla Madonna di Pontelungo d’Albenga. La rassegna è stata allestita proprio a Matera, nelle sale ricavate all’interno dell’ex ospedale San Rocco, dove sono stati esposti anche numerosi ‘scatti albenganesi’ dedicati principalmente alla Madonna di Pontelungo e ai crocefissi utilizzati durante le processione ingaune, che, grazie alla loro bellezza, hanno stregato il comune della Basilicata”.

“Ringraziamo il Circolo ,che fa cose straordinarie e ci aiuta a rilanciare Albenga valorizzando tramite la fotografia le bellezze di Albenga – aveva detto il sindaco Giorgio Cangiano a Palazzo Oddo prima della sua partenza per Matera – L’amministrazione vi supporta, ma senza la vostra passione e impegno sarebbe impossibile centrare certi importanti obiettivi. Il gemellaggio che siete riusciti a fare con Matera apre un canale, un rapporto con la Città Capitale Europea della Cultura 2019. Senza il vostro aiuto e la vostra passione non avremmo questa grande opportunità di promuovere Albenga come città d’arte davanti ai milioni di visitatori che lì si recheranno”.