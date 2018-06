Albenga. Città delle due torri in lutto per la scomparsa di monsignor Alessandro Sappa, ex parroco del Sacro Cuore di Albenga. Il sacerdote è mancato all’interno della sua abitazione a Sanremo.

Lo ricorda il parlamentare Franco Vazio: “Ci lascia un altro pezzo di storia e di umanità – scrive – Don Sappa, come in realtà e semplicità piaceva essere chiamato, ha accompagnato per decenni la nostra vita e la crescita di tanti ragazzi. Una guida rigorosa, sicura, a volte burbera, ma che sapeva ridere e scherzare”.

“Un prete che sapeva accogliere e giocare – lo ricorda Vazio – Uno studioso e uno straordinario conoscitore delle Sacre Scritture. Ma a me, che l’ho conosciuto da bambino quando davo i primi calci al pallone nella San Filippo e che poi ho avuto il privilegio di averlo al fianco come capo scout, piace ricordarlo per quella stretta di mano forte, che ti toglieva il respiro, ma che ti diceva anche ‘qui sei al sicuro’. Ciao Don, prega per tutti noi, il mondo ne ha un grande bisogno”.

“Uomo e prete di grande statura morale e spirituale. Innanzitutto, per la sua genuina vocazione di servizio alla Chiesa nel fiducioso abbandono alla volontà di Dio, che ha fatto di lui un uomo sereno e un prete buono, da tutti apprezzato. Secondariamente, per il livello intellettuale non comune: è stato un vero studioso con una singolare capacità divulgativa e critica nel senso di applicare convenientemente ciò che si sa a ciò che si vive” il ricordo del consigliere comunale inguano e provinciale Eraldo Ciangherotti.

“Infine uomo di carità: il suo carattere, ligure e montanaro, lo faceva apparire talvolta burbero, ma la sua umanità è stata davvero squisita: generoso, fedele, attento e pronto. Soprattutto un gigante (anche fisicamente) tenero fino alla commozione frequente” conclude Ciangherotti.

Il corpo di don Sappa arriverà ad Albenga domani pomeriggio. Alle 20.30 verrà recitato il Rosario al Sacro Cuore dove, venerdì pomeriggio, si svolgeranno i funerali.