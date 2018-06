Albenga. “Il Comitato Direttivo della Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, esaminato quanto affermato sui giornali online dal dottor Eraldo Ciangherotti, consigliere di minoranza del Comune di Albenga, ha espresso la sua piena solidarietà al presidente avvocato Cosimo Costa e risponde alle affermazioni e ai ripetuti e offensivi attacchi di Ciangherotti”. Il riferimento è alla polemica su palazzo Peloso Cepolla, con il consigliere ingauno che ha messo sotto accusa “i vertici dell’Istituto internazionale di Studi Liguri (o, per meglio dire, la famiglia Costa)” e “la cattiva gestione dei lavori”: casus belli un cartello “fuori servizio” affisso sugli ascensori dal 2014 e mai più rimosso, secondo Ciangherotti, per dissuaderne l’uso.

Ora la replica dell’Istituto, divisa in diversi punti.

1 – Ascensore del palazzo Peloso Cepolla.

I foglietti con la scritta “fuori servizio” sono stati affissi nel novembre 2014 allorché l’ascensore in seguito a infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto, sebbene fossero stati ultimati i lavori eseguiti dal Comune nel palazzo, risultava inservibile.

Il Comune veniva più volte sollecitato senza ricevere risposta, e l’ascensore rimaneva fuori servizio per circa un anno, finché l’Istituto alla fine del 2015 provvedeva, a sue spese, alla riparazione del tetto; successivamente, il Comune faceva sostituire la scheda dell’ascensore, rimettendolo in funzione.

Fino al 31 dicembre 2016 i visitatori con difficoltà motorie si rivolgevano all’ufficio informazioni dell’Istituto in via Bernardo Ricci e venivano accompagnati al Museo dal nostro personale con l’ascensore.

Nel corso del luglio 2016 hanno visitato il museo, utilizzando l’ascensore, i partecipanti diversamente abili alle giornate di immersione sul relitto della nave romana “Nessuno escluso”.

L’Istituto dal 1 gennaio 2017 non svolge più la gestione delle visite al Museo che vengono espletate temporaneamente da dipendenti comunali.

2 – Chiavi del palazzo Peloso Cepolla.

Le chiavi del Palazzo Peloso Cepola sono nella disponibilità del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e di altri membri del Comitato Direttivo e l’Istituto è a possesso (non ospite) del palazzo in esecuzione del lascito testamentario del dott. Agostino Niccolari 7 giugno 1947, notaio Rinaldo Firighelli.

3 – Museo Ingauno.

La direzione scientifica del Museo Ingauno (Museo Navale Romano, Museo Civico e Magiche Trasparenze) è stata confermata, come da accordo sottoscritto con il Ministero dei Beni Culturali e il Comune, dal Tavolo Tecnico del 18 gennaio e del 31 maggio 2017 all’Istituto Internazionale di Studi Liguri Onlus, in quanto unico soggetto riconosciuto fornito delle competenze necessarie a espletare l’incarico.

Il dott. Ciangherotti auspica che i musei di Albenga vengano gestiti come il Museo Archeologico del Finale. Ignora però che quel museo è stato costituito dal nostro Istituto ed è da noi gestito con ottimi risultati da quasi 50 anni; e ciò con la collaborazione del Comune di Finale.

4 – Lavori al palazzo Peloso Cepolla.

Ora che il dott. Ciangherotti ha “scoperchiato il vaso di Pandora”, con l’affermazione “Avere a che fare con i Costa per ristrutturare il Palazzo è stato un incubo ancora impresso a palazzo Civico”, riteniamo che egli, per coerenza, debba cercare tutti gli interessanti particolari dei lavori mal eseguiti, esaminando a fondo le modalità di realizzazione e di spesa, soprattutto in relazione alla ingente somma di 500.000 € messa a disposizione dalla Comunità Europea.

Gli Albenganesi, ai quali tanto si rivolge il dottor Ciangherotti, è bene che sappiano come effettivamente stanno le cose, e li invitiamo ad andare sulla pagina Facebook dell’Istituto, Sezione Ingauna, per vedere le foto dei notevoli danni causati dai lavori mal eseguiti o non eseguiti. Per questi ed altri motivi il Presidente dell’Istituto ripetutamente ha scritto e protestato presso gli uffici comunali.

E’ emblematico della esecuzione dei lavori, anche se è una piccola cosa, il fatto che un vano del secondo piano sia stato murato senza la costruzione di un nuovo accesso, per cui vi si può entrare soltanto da una finestra prospiciente piazza San Michele.

D’altra parte, tutti questi lavori sono stati eseguiti nel periodo in cui il dott. Ciangherotti era Assessore del Comune di Albenga.

Il comunicato, pubblicato anche nella pagina Facebook della Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri “dove verranno resi noti i documenti e le fotografie relativi a quanto sopra affermato e ai lavori eseguiti dal Comune nel palazzo”, è firmato dall’intero comitato direttivo della sezione ingauna:

Avv. Cosimo Costa, Presidente

Sig.ra Maria Celeste Maineri Paoli, Vice Presidente

Agr. Luca Lanzalaco, Segretario

I Consiglieri: Prof. Antonio Anfossi

Prof. Giorgio Barbaria

Geom. Gianni Basso

Prof. Bruno Schivo