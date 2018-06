Albenga, la Visual School trasforma Palazzo Scotto Niccolari nel set di un videoclip

Albenga. Palazzo Scotto Niccolari è stato blindato nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 giugno. Una chiusura figlia a dell’allestimento del set di un videoclip musicale, proprio all’interno dei magnifici e storici ambienti dello stabile ingauno.

A girarlo sono stati Samuele Pignone, Daniele Barletta, Enea D’Angela, Nicola Marinetti, i ragazzi delle due classi del modulo di VideoMaking della Visual School di Albenga.

Sul video, interpretato dagli attori ingauni Gabriele Puggelli e Fabio Vosilla, si mantiene il massimo riserbo. È trapelato solamente che si tratta di un videoclip che uscirà come primo singolo di un importante progetto nazionale entro il mese di giugno, ma per contratto, almeno per ora, non si è potuto svelare altro.

“C’è un supereroe che picchia tutti, – ha scherzato uno dei ragazzi. “Non è un supereroe, è un mago che viene da un altro tempo”, ha aggiunto un altro.

La scuola, che a settembre inizia il quarto anno di attività e che ha sede proprio nello storico palazzo del centro storico, non è nuova a questo tipo di attività. Molto inserita e attiva sul territorio, ha già organizzato le riprese di altri clip musicali e di documentari, sempre portati a termine dai ragazzi dei corsi che, anche in questo caso, si sono occupati di tutto e hanno allestito set e scenografia, curato riprese e fotografia.

“C’è un’altra grossa iniziativa in arrivo, – ha spiegato Rotunno, docente del corso di video, appena rientrato dal festival di Cannes dove si è portato gli allievi per portare a termine alcune riprese con Spike Lee e Leslie Snipes (il Blade della saga cinematografica vampiresca), – e a breve torneremmo con i ragazzi a girare un video a Londra”.

Aicardi, direttore didattico e docente di sceneggiatura, ha rilanciato: “Queste esperienze extra curriculari sono il valore aggiunto di Visual. Abbiamo scelto docenti che sono tutti professionisti in attività nei loro settori, e per questo sovente possono coinvolgere gli allievi in attività emozionanti e formative come queste. E’ successo con i ragazzi di grafica e web desing, che sono stati presi a fare un stage in diverse aziende, e con il corso di fotografia tenuto da Mario Rossello, che ha coinvolto i ragazzi in attività lavorative professionali ogni volta che ha potuto”.

Anche questo video clip è nato da questo stesso tipo di collaborazione. Adesso i ragazzi della scuola si metteranno al computer per montare il girato e finalizzare, sotto la supervisione di Rino Alaimo, docente del modulo di After FX, gli effetti speciali del clip.

Se le scadenze saranno mantenute, entro fine mese il mistero sarà svelato, il video sarà online e si saprà finalmente per che cantante o gruppo musicale è stato confezionato.