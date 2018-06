Albenga, la Fondazione Oddi chiude in attivo il bilancio: “Ora il potenziamento della rete museale”

Albenga. Si è riunito il Consiglio di indirizzo della Fondazione G.M. Oddi di Albenga per approvare il bilancio 2017: dopo anni di sforzi, sacrifici e duro lavoro, la Fondazione Gian Maria Oddi, oggi presieduta dall’Avv. Alessandro Colonna, ha potuto chiudere il bilancio in attivo. Merito dell’intenso lavoro di ristrutturazione iniziato dal Consiglio di Amministrazione nel 2014 e che oggi giunge a compimento.

Durante la riunione, alla presenza del Sindaco Giorgio Cangiano, dell’Arch. Daniela Vio e del Dott. Enrico Tomat, componenti del Consiglio di Indirizzo, oltreché di tutto il Cda al gran completo, e’ stato anche conferito un riconoscimento al Rag. Oreste Simoncini. Il Rag. Simoncini è stato infatti Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da quando la società Palazzo Oddo S.r.l. è stata trasformata in Fondazione e ha sempre partecipato attivamente alla vita dell’ente ingauno con professionalità e spirito di servizio fino alle sue dimissioni avvenute lo scorso novembre.

“Per parte mia non posso che esprimere la più grande soddisfazione per il risultato raggiunto. La Fondazione oggi è un ente sano che può permettersi di programmare e perseguire, seppur a piccoli passi, gli obbiettivi per cui è stata fondata – afferma il presidente della Fondazione Alessandro Colonna -, ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni; a nome di tutto il Cda, oltreché mio personale, esprimo poi il mio più sentito ringraziamento al Rag. Oreste Simoncini che ha sempre svolto il proprio ruolo di controllo con competenza e professionalità. Ho voluto che Oreste partecipasse a questo momento importante perché se si è potuto raggiungere un traguardo così significativo il merito è anche suo”.

“Ora è tempo di guardare al futuro concentrandoci sugli eventi in programma. Tra le novità del rilancio della Fondazione c’è la riapertura del sito archeologico di San Calocero, oltre ad un potenziamento delle aperture dei musei sia in settimana che nei weekend. Inoltre, nel 2018 si registra un aumento dei visitatori nella rete museale rispetto all’anno precedente. Novità dell’estate 2018 l’evento “Note di Notte” in programma per il 6 agosto”, conclude Colonna.