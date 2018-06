Albenga, installato il nuovo portone delle scuole elementari di via degli Orti

Albenga. È stata terminata quest’oggi l’installazione del nuovo portone di ingresso delle scuole elementari di via degli Orti, ad Albenga. Il progetto è stato reso possibile grazie al Bilancio Partecipativo 2017, attraverso il quale i cittadini avevano scelto un’opera pubblica da realizzare sul territorio ingauno.

“A un anno di distanza, – ha dichiarato l’assessore Paola Allaria – siamo riusciti a sostituire il portone delle scuole elementari. Il progetto prevedeva anche la sostituzione di tutte le porte interne: un intervento che sarà realizzato questa estate, dopo la chiusura delle scuole. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti del risultato ottenuto”.

Dal Bilancio Partecipativo 2017 all’edizione 2018 il passo è più breve del previsto.

“Martedì 26 giugno, alle 21, alle scuole Ester Siccardi, – ha proseguito Allaria, – saranno scrutinate anche le schede del Bilancio Partecipativo 2018 e scopriremo quale lavoro pubblico sarà realizzato il prossimo anno. Nel frattempo, colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che hanno partecipato e tutti i componenti della commissione di garanzia, che hanno lavorato con impegno e determinazione per portare a compimento un progetto unico in Liguria”.