Albenga. È stato inaugurato questa mattina, in piazza San Michele, ad Albenga, il nuovo pulmino attrezzato per i disabili e donato al Comune in comodato gratuito. Il mezzo è stato sponsorizzato da aziende private e per tre anni sarà utilizzato dai disabili per il trasporto casa-scuola, da Anfass e dalle associazioni che si occupano di disabilità.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Riccardo Tomatis, gli assessori Simona Vespo e Paola Allaria, i consiglieri Maurizio Arnaldi e Emanuela Picasso, il parroco, che ha benedetto il nuovo mezzo, gli sponsor e diverse associazioni cittadine.

Nell’occasione, l’assessore Vespo ha ringraziato gli sponsor per “la sensibilità dimostrata verso la collettività aderendo a questa iniziativa che mette al centro le persone più deboli e la mobilità degli stessi. Un esempio davvero positivo e tangibile di buon cuore e sensibilità al sociale che ha anche una bella ricaduta d’immagine sulle aziende che hanno partecipato a questa gara di solidarietà”.