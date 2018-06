Albenga. Oggi pomeriggio in piazza Europa, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, del consigliere delegata alla politiche giovanili Camilla Vio e di YEPP Albenga è stata inaugurata l’area sportiva attrezzata per Calisthenics e Street Workout, realizzata con il contributo di Comune di Albenga, Fondazione De Mari e Compagnia di San Paolo.

Il progetto, nato dall’emersione dei bisogni della comunità giovanile della città, risponde all’esigenza di offrire un’area attrezzata per fare attività sportiva sempre accessibile a tutti senza costi, anche con lo scopo di offrire ai ragazzi un esempio di attività sana e con l’intenzione di contribuire anche alla rivalutazione di un’area della città, quella di Piazza Europa e di Piazza Corridoni, che sin dall’apertura del Centro Giovani – sede dell’associazione – ha dimostrato un potenziale enorme di diventare sempre più viva e vissuta dai cittadini.

di 11 Galleria fotografica Albenga, inaugurata la nuova area sportiva in piazza Europa









La realizzazione dell’area sportiva ha impegnato l’APS YEPP Albenga negli ultimi due anni ed è stata possibile anche grazie all’impegno di vari enti che hanno collaborato, come la scuola edile che ha contribuito ai lavori, e l’associazione sportiva Overbar che ha messo a disposizione le sue competenze in materia per la scelta degli attrezzi. Numerose altre realtà hanno poi contribuito al suo completamento, come Leo Club, Lions Club, e Coop Le Serre.

Durante la giornata inaugurale gli atleti di Overbar hanno inoltre messo in atto un’attività dimostrativa aperta a tutti. “Oggi è una giornata molto bella, la fine di un percorso che ha significato anche percorrere tutte le tappe, dall’idea alla realizzazione comprendendone anche le difficoltà. Farcela significa impegnarsi e ottenere un esito positivo dopo tanti passaggi anche burocratici è davvero importante per tutti i ragazzi che ci hanno lavorato e creduto. Un bellissimo progetto per la città ma anche un messaggio, non è vero che i ragazzi di oggi non si impegnano o non hanno voglia, questo progetto è la conferma che dando loro fiducia e opportunità loro si sono impegnati ed hanno realizzato un sogno ed ora devono essere tutti orgogliosi di quello che hanno realizzato con il loro entusiasmo davvero contagioso” il commento del sindaco Giorgio Cangiano.

“Dopo un lungo percorso di progettazione e lavoro condiviso siamo riusciti ad inaugurare oggi quest’area dedicata allo sport dimostrando che è possibile fare grandi cose insieme, e per questo dobbiamo continuare a fare rete e collaborare” ha aggiunto il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Camilla Vio.

YEPP Albenga ha ribadito la sua gratitudine ai vari professionisti e aziende del settore privato che hanno fornito la propria opera per la realizzazione del parchetto: l’ing. Raiko Radiuk, il geom. Maurizio Penna, la ditta Edilneri di Neri Michele, La ditta Lapaglia di Lapaglia Andrea, i volontari della protezione civile del Comune di Albenga, Spartaco/Maracuja Pubblicità e Acquamarina Srl.