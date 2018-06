Albenga, fine-settimana di controlli da parte dei carabinieri: tre arresti e due denunce

Albenga. Continuano serrati i controlli del territorio pianificati dalla compagnia dei carabinieri di Albenga per garantire la sicurezza a cittadini e vacanzieri. Questo fine settimana oltre 30 militari hanno operato nella città delle Torri controllando veicoli in centro, aree in stato di abbandono e altre zone ritenute particolamente sensibili.

Domenica gli uomini dell’aliquota radiomobile hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Gip del tribunale di Savona e hanno dunque arrestato un marocchino di 22 anni ritenuto essere al centro di una rete di spaccio di stupefacenti. Gli accertamenti investigativi realizzati dai militari hanno permesso di monitorare l’attività illecita per almeno sei mesi. Tra i clienti dello spacciatore soprattutto giovani e alcuni minorenni.

I carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà due persone che hanno violato le misure di divieto di ritorno nella provincia di Savona disposte dal Questura e dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre questo fine settimana i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore marocchino trovato in possesso di 12 grammi di cocaina già suddivisi in dosi ed un altro marocchino di 31 anni che, in preda ai fumi dell’alcool e degli stupefacenti ha dato in escandescenze all’interno di un ristorante del centro storico di Albenga.

Nel corso del fine settimana sono state controllate 221 persone e 143 veicoli. Un conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza ha anche subito il ritiro della patente.