Albenga. Una mozione per risolvere il problema sicurezza della zona che da viale Liguria termina in piazza Paolo VI. E’ quella presentata da Forza Italia Albenga per chiedere un intervento urgente del sindaco Cangiano “per valutare la precarietà di ordine pubblico e di sicurezza urbana che da troppo tempo vivono i residenti della zona”.

“Droga, consumo e spaccio a cielo aperto, bottigliate di vetro a tutte le ore, degrado ad ogni angolo della stradina pedonale è la situazione in quell’area. Abbiamo un Consigliere comunale delegato alla municipale che dovrebbe tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro della città e invece lavora per far partire, dal Comune, ordinanze ai proprietari di tutte le case circostanti imbrattate da murales per imporre il ripristino delle facciate, per questioni estetico-urbane. Sarebbe pura follia” dicono Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone, consiglieri comunali di Forza Italia Albenga.

“Tanta gente che risiede attorno a piazza Paolo VI ci viene a cercare, ci ferma per strada, ci chiede un incontro per risolvere questo problema che coinvolge un’area di circa 1550 mq. Senza il sindaco Cangiano non posiamo fare nulla, perchè è lui, in quanto ufficiale del governo, l’unico a sovrintendere all’emanazione di atti in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Pertanto avanziano la proposta di un’immediato ed urgente provvedimento” proseguono i due consiglieri di minoranza.

“Realizziamo un parcheggio pubblico di auto in piazza Paolo VI (1100 mq circa per circa 30 posti auto) e dare in comodato gratuito la restante area di 450 mq circa (se non tutta) all’Istituto Domenico Trincheri, per allargare il giardino agli utenti della Casa di riposo e ai famigliari e agli anziani che in primavera ed estate desiderino trascorrere qualche ora nell’area verde magari anche con un piccolo angolo di ristoro. Solo così elimineremo l’accessibilità della zona a tutte quelle persone che concorrono al degrado a cielo aperto che si vede ad ogni ora del giorno e della notte. I residenti della zona non ne possono più di questa situazione e non vanno puniti ma aiutati” concludono Ciangherotti e Perrone.