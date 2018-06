Albenga. E’ iniziato questa mattina, a partire dal centro storico, e via via verrà effettuato in altre zone della città, un intervento di pulizia e disinfestazione delle griglie di raccolta e scarico delle acque bianche.

Da questa mattina gli operai del comune stanno intervenendo per rimuovere il materiale e il fogliame accumulatosi all’interno che potrebbe rallentare ed ostruire il flusso regolare delle acque piovane, materiale che sarà conferito in discarica.

Un altro fattore importante dell’intervento varato dall’amministrazione comunale albenganese è la disinfestazione in corso dei tombini onde evitare che a causa di acque stagnanti possano favorire la proliferazione di insetti, mosche e zanzare.