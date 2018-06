Albenga, cresce l’attesa per i campionati italiani di natural body building

Albenga. I campionati italiani di natural body building si svolgeranno ad Albenga al palasport di Leca sabato 16 giugno con l’organizzazione della palestra Full Metal Club ed il supporto dell’assessorato allo sport del Comune di Albenga.

Il vicesindaco ed assessore allo sport Riccardo Tomatis afferma: “Si tratta di un evento importante, la finale del campionato italiano, che richiama concorrenti da ogni regione italiana che avranno la possibilità di visitare e conoscere la nostra città e rappresenta un altro dei tanti grande eventi sportivi che siamo riusciti a portate ad Albenga, in questo caso grazie alla organizzazione del Full Metal Club. Aprire le porte ad eventi di ogni target e disciplina sportiva, anche le meno tradizionali, consente ad ogni appassionato di seguire il proprio sport”.

Entra nel dettaglio Frank Dellisola: “L’organizzazione dell’evento è arrivata alle rifiniture finali al fine di renderla ancor più spettacolare sia per gli atleti che per il pubblico che potrà assistere alla gara gratuitamente e siamo contenti perché la manifestazione sta richiamano molti appassionati registrando il tutto esaurito nelle strutture ricettive. Saranno i dettagli a fare la differenza, difatti di contorno alla manifestazione saranno presenti una ‘vip zone’ un servizio catering dove si potranno assaggiare le prelibatezze nostrane ed uno stand con i migliori integratori made in Usa e non solo”.

“Saranno disponibili servizi trucco e parrucco per atlete e colorazione del corpo con aerografo – prosegue Dellisola -, tipici delle migliori gare internazionali inoltre maglietta commemorativa dell’evento per tutti i partecipanti, questo a dimostrazione che nulla è lasciato al caso. Dalle selezioni abbiamo riscontrato che il livello sarà molto alto anche in vista dei campionati europei della settimana successiva. Invito tutti a partecipare come spettatori per vedere con i propri occhi come il body building sia arte del corpo”.