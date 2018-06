Albenga. ”Fa rabbia vedere un bene pubblico di grande valore, come la villetta ex Fondazione XXV Aprile, al termine di viale Italia, lasciata all’incuria e al degrado per colpa della mancanza di idee e della volontà politica di recuperarla”.

È questo il pensiero del consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che vorrebbe trasformare lo storico villino di viale Italia in un “centro di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Albenga e della Riviera”.

“È vero che, per poterla rendere accessibile, – ha proseguito l’amministratore forzista, – sono necessari lavori di adeguamento agli impianti elettrici ed idraulici, ma credo che con un progetto serio e credibile si potrebbe accedere a finanziamenti europei per rendere a norma questa splendida palazzina liberty”.

“La mia idea, quando il prossimo anno il centrodestra andrà al governo della città mandando a casa una giunta con poche idee ma confuse, è quella di puntare ad ottenere fondi europei, grazie anche al coinvolgimento dei nostri europarlamentari, per mettere a norma gli impianti della palazzina e ristrutturarla interamente. Ovviamente, per ottenerli, sarà necessario presentare un progetto serio e credibile per il riutilizzo dell’immobile”.

“Un progetto che, a grandi linee, già esiste e perfezioneremo nelle prossime settimane: fare della palazzina il centro di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Albenga e della Riviera, un punto dove coinvolgere i produttori di vino, olio, agroalimentare in genere, per dare una vetrina di prestigio alle nostre produzioni. Un punto dove si potranno presentare libri a tema agroalimentare e di storia locale, un punto dove associazioni come Slow Food, ma anche quelle dei sommelier, possano trovare una sede, dove fare cooking show”.

“Tutto quando, insomma, ruota attorno alla cultura del cibo e dell’agroalimentare, un settore in forte crescita turistica. Bisognerà coinvolgere diverse realtà, ma sono fiducioso si possa fare dando agli operatori agricoli e turistici della nostra città, ma direi del nostro comprensorio, una realtà importante e di prestigio”, ha concluso Ciangherotti.