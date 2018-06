Albenga, Ciangherotti: “Rilanciamo il turismo con il marchio Deco dei prodotti tipici”

Albenga. “Dobbiamo ‘invadere’ la Regione di prodotti a Denominazione Comunale per valorizzare la nostro produzione enogastronomica e artigianale di qualità”. A dirlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

Il forzista aggiunge: “La Regione Liguria sta completando l’iter per dare un nuovo regolamento alla De.Co., un regolamento che alleggerisce e sveltisce la burocrazia per dare questo riconoscimento ai prodotti di eccellenza dei singoli Comuni. Credo sia una grande opportunità per tutte le nostre realtà, sia quelle della costa che, soprattutto, dell’entroterra. Albenga, ad esempio, potrebbe chiedere la De.Co., come avevo già suggerito, per i suoi famosi Baxin, ma anche per le formaggette di pecora brigasca prodotte a Bastia e per i suoi ortaggi, Alassio potrebbe chiederlo per i suoi Baci, Ortovero per le pesche, Cisano per i suoi dolcetti al pigato”.

“Insomma, le possibilità di utilizzare al meglio questa nuova opportunità che la Regione Liguria guidata dal presidente Toti sta per consegnare ai Comuni sono infinite. Mi auguro che le amministrazioni comunali, Albenga in testa, non si lascino scappare questa opportunità di valorizzazione di prodotti che uniscono sapienza antica, gusto, buon vivere e turismo”, conclude Ciangherotti.