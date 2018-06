Albenga. Prenderà il via domani mattina, alle 9, da piazza San Michele ad Albenga il viaggio “Albenga Capo Nord For Mali – I drive to chance the world”. Si tratta di un’iniziativa benefica, organizzata a sostegno dell’associazione Find the Cure e grazie all’aiuto dell’associazione culturale Governo Ombra di Albenga, che avrà come obbiettivo quello di raggiungere Capo Nord, il punto più settentrionale d’Europa, partendo dalla città delle Torri, attraversando 12 paesi d’Europa e percorrendo oltre 10.000 km in 13 giorni a bordo di una vecchia Fiat Panda.

A intraprendere questo viaggio saranno due amici, Vincenzo Munì e Alessandro Andreis. Ciascun chilometro di questo viaggio sarà “messo in vendita” e chiunque vorrà potrà acquistare uno o più chilometri attraverso una donazione. Il ricavato di questi chilometri solidali verrà interamente devoluto a Find the Cure e avrà come obbiettivo quello di mettere insieme i 5000 euro necessari per l’acquisto e l’installazione di un frigorifero alimentato a pannelli fotovoltaici necessario per la conservazione di vaccini e medicinali per il centro medico del villaggio di Kassaro in Mali.

Maggiori informazioni sul progetto e possibili donazioni potranno avvenire sul sito ufficiale dell’associazione www.findthecure.it oppure attraverso la pagina Facebook ufficiale “Albenga Capo Nord For Mali – I drive to change the world”, dove verrà raccontato quotidianamente il viaggio.

“Find the Cure e i due protagonisti di questo viaggio, vogliono ringraziare fin da subito tutte le persone che vorranno contribuire alla buona riuscita di questo progetto ed in particolare Car Deluxe Ecolavaggi Albenga, Avis Comunale di Albenga, Aeffe Coop, Le Serre Centro Commerciale Ipercoop, La Colletta di Castelbianco, Azienda Vitivinicola Guglierame, Associazione Sportiva Over Bar, Associazione Culturale Governo Ombra, Aurora Residence e Resort, Albenga Panificio Focacceria Zio Pagnotta, Albenga Cagnolo Autotrasporti , Chiazzaro Autotrasporti , Allianz Liguria Consulting Agenzia Albenga, U’Buteghin di Castelbianco, GF Parrucchieri Albenga, Autoriparazioni C.D. Meccanico Elettrauto Albenga. per il loro aiuto e sostegno al viaggio” dicono dall’associazione.