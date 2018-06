Albenga. È visibilmente soddisfatto il sindaco Giorgio Cangiano, di ritorno dal suo viaggio a Matera, in Basilicata, dove il primo cittadino di Albenga si è recato il 2 giugno per assistere all’inaugurazione delle due mostre di Cristina Garzone allestite presso l’ex ospedale San Rocco di Matera e dal titolo “Matera in cammino: tra fede e cultura” e “Misticismo Copto”.

All’interno delle rassegne, infatti, campeggiano numerosi “scatti albenganesi”, dedicati principalmente alla Madonna di Pontelungo e ai crocefissi utilizzati durante le processione ingaune, che, grazie alla loro bellezza, hanno stregato il comune della Basilicata.

“Si è trattato di un’esperienza fantastica – ha dichiarato Cangiano – Una cornice di pubblico d’eccezione ha preso parte al taglio del nastro e pensare che tanti persone, cittadini e turisti di Matera, possano ammirare anche alcuni scatti che ritraggono Albenga ci riempie ovviamente di orgoglio”.

E sulla strada che dovrebbe portare al gemellaggio vero e proprio tra i due comuni, Albenga e Matera, un ulteriore tassello è stato aggiunto nella trasferta in Basilicata del sindaco ingauno.

“Insieme all’amministrazione comunale di Matera abbiamo stabilito che, a settembre, una delegazione partirà dalla Basilicata e si recherà ad Albenga, in collaborazione con il nostro circolo fotografico San Giorgio, per realizzare un servizio fotografico ad hoc sulla città. Le foto, poi, saranno oggetto di una mostra che sarà allestita nel 2019 e che, questa volta, sarà dedicata esclusivamente ad Albenga”, ha aggiunto il sindaco.

“Promuovere la città a livello europeo costerebbe una fortuna e sarebbe quasi impensabile, ma Matera l’anno prossimo sarà ‘Città Europea della Cultura’: un’incredibile occasione di pubblicità e promozione per Albenga, a costo zero. Ne siamo davvero orgogliosi”.