Albenga, in auto aveva 15 kg di hashish e 107 dosi di coca: condannato a 6 anni e 8 mesi

Albenga. Il 23 agosto del 2017 era finito in manette durante un’operazione antidroga dei carabinieri del nucleo radiomobile della stazione di Albenga che nella sua auto avevano trovato quindici chili di hashish e centosette dosi di cocaina per un peso di circa 70 grammi. Questa mattina, per quella vicenda, Omar Nasyr, marocchino di 32 anni è stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione e 30 mila euro di multa al termine del rito abbreviato celebrato davanti al giudice Alessia Ceccardi.

L’operazione che aveva portato all’arresto del nordafricano era partita da un normale controllo in via Levi Montalcini dove lo straniero era stato fermato dagli uomini dell’Arma. Gli investigatori si erano insospettiti davanti all’atteggiamento evasivo di Nasyr davanti alle loro domande. Così era scattata una perquisizione personale durante la quale erano saltate fuori le chiavi di un’Audi A4, ma il marocchino aveva cercato di sviare i carabinieri che volevano sapere dove fosse parcheggiata. A quel punto gli uomini dell’Arma avevano fatto scattare il telecomando vicino a tutte le vetture di quel modello che si trovavano in sosta nella zona fino a che non avevani trovato quella giusta.

I carabinieri avevano capito subito perché lo straniero tentava in ogni modo di evitare che fosse trovata l’auto: nel bagagliaio infatti c’era un borsone con 30 panetti di hashish per un peso complessivo di 15 chili. A quel punto, con il supporto dei colleghi del nucleo operativo, era scattata una perquisizione nella casa del trentunenne dove erano stati trovati altri 107 involucri di cocaina, pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 70 grammi, altri due etti di hashish e quasi 2.000 euro in contanti.

Secondo i militari l’arrestato era il “pezzo più grosso” attivo in quel momento sulla piazza albenganese dello spaccio. Gli inquirenti avevano stimato che il valore di mercato dello stupefacente sequestrato fosse di circa 200 mila euro.