Albenga, al via le iscrizioni al soggiorno termale per anziani a Montecatini

Albenga. Ad Albenga si stanno per aprire le iscrizioni per il soggiorno termale per anziani in programma a Montecatini terme dal 9 al 22 settembre. Le iscrizioni saranno aerte dal 9 luglio al 10 agosto.

La quota di partecipazione è di 534 euro per ogni partecipante in camera doppia. Il modulo di domanda per l’iscrizione potrà essere ritirato presso l’ufficio politiche sociali al secondo piano di viale Martiri della Libertà il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Possono partecipare i cittadini che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto 60 anni di età ed essere residenti in Albenga; essere in condizioni psicofisiche idonee alla partecipazione al soggiorno ed alla vita di comunità; non esercitare alcuna attività lavorativa.

L’ammissione al soggiorno avverrà secondo l’ordine di numero di protocollo attribuito dal Comune, dando priorità a coloro che non hanno partecipato al soggiorno negli ultimi due anni oppure, qualora vi siano posti disponibili, a coloro che non abbiano partecipato al soggiorno nell’ultimo anno.

I partecipanti riceveranno una conferma dell’avvenuta ammissione al soggiorno e le modalità di versamento della quota di partecipazione. L’ufficio servizi sociali è a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 0182-5685221/231.