Albenga, al via la bonifica di auto e moto abbandonate

Albenga. Ieri gli uomini della polizia municipale di Albenga hanno proceduto con la rimozione di auto e moticicli abbandonati e privi di copertura assicurativa presenti sul territorio comunale. In alcuni casi, i veicoli occupavano gli stalli di sosta da diverso tempo, tanto da essere diventati veri e propri dormitori abusivi.

L’intervento ha portato alla demolizione di otto veicoli. Ai rispettivi proprietari sono stati contestate sanzioni per “abbandono di veicoli fuori uso” per un totale di 9.960 euro.

Il controllo è continuato con la verifica dei veicoli segnalati come privi di copertura assicurativa. Per tale violazione sono sequestrati 10 veicoli. Ai proprietari sono state comminate sanzioni per un importo di 8.490 euro.

“L’operazione – spiegano dalla polizia municipale di Albenga – ha potuto contare sulla fondamentale collaborazione di privati cittadini ed amministratori di condominio, che hanno segnalato i veicoli fermi creando una sinergia importante con il comando. E’ importante ricordare che il Comune di Albenga è il solo a poter disporre di una depositeria nella quale custodire i veicoli sequestrati. Ciò permette al Comune di risparmiare una cifra pari a circa 50 mila euro all’anno”.