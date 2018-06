Albenga, il 5 luglio si inaugura piazza Trincheri con una serata in memoria di Fausto Vignola

Albenga. Sarà il 5 luglio la data scelta dall’amministrazione Cangiano per inaugurare piazza Trincheri. Il primo evento organizzato nella piazza, che è stata profondamente migliorata e mutata dal suo rifacimento diventando punto ideale per l’organizzazione di eventi, è la data ideale per inaugurare la piazza.

L’intervento di riqualificazione effettuato dall’amministrazione Cangiano è stato fortemente voluto dal consigliere con delega al centro storico Emanuela Picasso ed ha restituito alla città un luogo bellissimo all’ingresso della parte storica della città. Farla diventare un luogo dove organizzare eventi per recuperarla dal degrado è stata infatti la volontà dell’amministrazione Cangiano. Inaugurarla poi in un occasione come quella del ricordo di un atleta e uno sportivo che manca molto alla città come Fausto Vignola è sicuramente un momento ulteriormente significativo.

La serata è stata organizzata dai Fieui di Caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga e la Fondazione Oddi e prevede la straordinaria partecipazione di Elena Ballerini (Mezzogiorno in famiglia), accompagnata dalla chitarra e voce di Marisa Fagnani. L’occasione tra musica, parole e amicizia per celebrare due grandi campioni sportivi: Maurizio Gerini, l’eroe della Dakar e Carlo Cangiano, il runner orgoglio ingauno. L’evento è dedicato al ricordo dell’indimenticabile campione Fausto Vignola.